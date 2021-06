Ex ballerina, appassionata di fitness e madre di due splendidi bambini: Miriam Sette, la moglie di Leonardo Spinazzola [FOTO]

16 Giugno 2021 20:45

Bella, solare, sportiva e madre di due splendidi bambini: chi è Miriam Sette, la moglie di Leonardo Spinazzola

Gli Europei di calcio 2021 sono iniziati col piede giusto per la Nazionale italiana. Gli azzurri hanno conquistato una splendida vittoria all’esordio contro la Turchia, grazie all’autogol di Demiral e le reti di Immobile ed Insigne. I ragazzi di Mancini tornano in campo oggi per sfidare la Svizzera e, come sempre, avranno tutto il supporto dei tifosi azzurri e, ovviamente, delle Wags italiane!

Venerdì scorso era in tribuna a fare il tifo per gli azzurri c’era anche Miriam Sette, moglie di Spinazzola, autore di una partita impeccabile. Nella speranza che anche oggi Leonardo faccia una prestazione da applausi, scopriamo chi è la sua dolce metà.

Chi è Miriam Sette

Nata a San Severo nel 1995, Miriam si è trasferita con la famiglia da giovanissima a Foligno, città natale di Spinazzola. Dopo aver frequentato l’Istituto Tecnico Commerciale per il Turismo, Miriam si è iscritta all’Università di Perugia e si è laureata in “Scienze Politiche e Relazioni Internazionali”. E’ una grande sportiva: ha praticato danza per diversi anni. Dopo essersi fermata con la danza, però, ha continuato a tenersi in forma tra palestra, attività in casa e tanto fitness.

La storia con Spinazzola

Miriam e Leonardo si sono conosciuti a Foligno, grazie ad alcuni amici in comune. Nel 2018 è nato il loro primo figlio, Mattia. Quest’anno, invece, Miriam ha dato alla luce una bimba, Sofia. I due hanno deciso di sposarsi con un rito civile nel 2020 con una cerimonia molto riservata e con pochi intimi. Miriam e Leonardo condividono la passione per lo sport ed il fitness: tanti sono gli allenamenti che i due fanno insieme, soprattutto nell’ultimo anno a durante lockdown e chiusure varie.