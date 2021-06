Reggio Calabria, il Consigliere Milia propone il commissariamento del settore rifiuti: “emergenza fuori controllo, il Sindaco chieda aiuto al Governo” [VIDEO]

30 Giugno 2021 12:51

“Riconosco che l’assessore Brunetti sta facendo un lavoro immane su quelle che sono le possibilità del suo ufficio, ma ora bisogna chiedere aiuto”: l’intervento del Consigliere Comunale Federico Milia

“Ritengo sia doveroso e invito il Sindaco a unirsi alla nostra richiesta di commissariamento del settore rifiuti perché senza attribuire alcuna responsabilità, riconosco che l’assessore Brunetti sta facendo un lavoro immane su quelle che sono le possibilità del suo ufficio. L’emergenza con l’arrivo del caldo è fuori da ogni controllo, all’ex polveriera andiamo su ritmi di un rogo al giorno. Siamo anche in emergenza sanitaria”. Lo ha affermato questa mattina il Consigliere di Federico Milia nel corso del Consiglio Comunale di Reggio Calabria tenutosi questa mattina a Palazzo San Giorgio. La situazione in città legata all’emergenza spazzatura è tornata ad essere disperata, insieme a Forza Italia e ai colleghi di minoranza Milia ha dunque avanzato la proposta di chiedere al Governo la nomina di un Commissario straordinario. “Da anni ormai si va avanti così. Mi dispiace se qualche collega ride, ma i cittadini non stanno ridendo per nulla. Io credo che adesso bisogna alzare le mani perché è evidente che non ci sono le capacità per gestire la situazione. Chiediamo che il Sindaco e la Giunta si uniscano al nostro appello di richiesta di aiuto da parte del Governo”, ha concluso.