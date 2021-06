Milazzo: eccellenza di risultati al Majorana con 74 centisti

30 Giugno 2021 15:16

Milazzo: eccellenza di risultati al Majorana che, nel salutare i suoi 74 centisti, accompagna da oggi i suoi neo diplomati fino al mondo del lavoro

Ottimi numeri e risultati eccellenti quelli che condensano e avvalorano il lavoro dell’anno scolastico appena conclusosi al Majorana di Milazzo con gli Esami di Stato che hanno visto impegnate ben sette Commissioni per le 14 classi quinte dell’Istituto mamertino. Una maturità da eccellenza dagli esiti prestigiosi in considerazione dei 74 cento, 11 dei quali con la menzione di lode, per gli allievi, freschi diplomati alla maturità, dei 5 indirizzi di studio che si uniscono all’alta percentuale di alunni che hanno sfondato il muro dei 90, con una votazione compresa tra 90 e 100/100. Ancora una volta la singolarità delle condizioni legate alla pandemia non ha precluso né pregiudicato il proficuo proseguimento dei percorsi di studi e le varie e diversificate attività che caratterizzano l’offerta formativa dell’Istituto Tecnico Tecnologico “Ettore Majorana” confermando il trend positivo degli ultimi anni nei quali la scuola, diretta dal Dirigente Scolastico, prof. Stello Vadalà, risulta essere collocata fra i primi istituti tecnologici del territorio nazionale. “Al centro dell’esperienza formativa – commenta con soddisfazione il preside Vadalà – l’efficace realizzazione della contaminazione di contenuti, metodologie e competenze richieste oggi come mai prima dalla scuola e dal mondo del lavoro e che consentirà ai nostri neodiplomati di effettuare scelte, volte certamente al proseguimento degli studi in tutte le facoltà universitarie, ma anche e particolarmente all’inserimento diretto e competente nel mondo del lavoro. Proprio il Majorana, negli anni, ha lavorato con determinazione alla costruzione di un trade d’union, di un ponte con numerose e prestigiose imprese del territorio, locali e nazionali, per offrire opportunità e garanzie ai propri studenti guidandoli a scelte consapevoli dopo averli accompagnati per un quinquennio”. Svariate le iniziative di recruiting da parte della scuola organizzate negli anni a testimonianza della validità della mission dell’istituto, aprire le porte delle aziende, a sistemi territoriali vicini e lontani e costruire professionalità già pronte all’immediato inserimento lavorativo.

E già a pochi giorni dalla conclusione degli esami di Stato, il Majorana, in collaborazione con Randstad, apre le porte, ancora online per motivi legati alle misure di prevenzione e contenimento antiCovid, ad attive iniziative di accompagnamento dei suoi ragazzi al mondo del lavoro. In questo senso, il primo appuntamento per la selezione di diplomati è stato con la multinazionale Technoprobe spa per la selezione di diplomati in Elettronica, Energia e Meccanica e Meccatronica e successivo prossimo incontro sarà per i diplomati dell’indirizzo Chimica materiali e Biotecnologie con importante multinazionale leader nel mercato italiano ed europeo, con sede nel nostro territorio, per la selezione di tecnici di laboratorio qualità e disegnatore di impianti industriali. Si conclude un ciclo di studi con lo sguardo già proiettato al futuro, come sempre nella cifra costitutiva del Majorana che già nel nome vede il suo destino!

ELENCO DIPLOMATI CON 100 CENTESIME E LODE

ITT ETTORE MAJORANA-MILAZZO