Milano: fermato per controllo, si scopre che nasconde armi e droga, denunciato

3 Giugno 2021 13:16

Milano, 3 giu.(Adnkronos) – Fermato per un controllo in strada, si scopre che nasconde armi e droga. Per questo un 45enne di origine filippina, incensurato, è stato denunciato a piede libero. E’ accaduto ieri a Milano.

L’uomo è stato notato dai carabinieri in via Leoncavallo mentre si allontanava dalla sua auto in sosta. L’atteggiamento di eccessivo nervosismo ha insospettito i militari che hanno deciso fermarlo e sottoporlo a controllo. Dalla perquisizione è emerso che il 45enne nascondeva tre coltelli artigianali e quattro bustine contenenti 2,90 grammi di droga di tipo shaboo. La successiva perquisizione domiciliare ha permesso di rinvenire anche un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento delle dosi. Per l’uomo è scattata una denuncia in stato di libertà.