Milan, clamorosa voce dalla Spagna! Contatto con Sergio Ramos: i costi però sono proibitivi

18 Giugno 2021 17:40

Dalla Spagna accostano Sergio Ramos al Milan: nonostante il gradimento espresso dal calciatore, le cifre che circolano secondo i primi rumor sono Proibitive

In questi primi scampoli di calciomercato, fortemente tenuto a freno dall’attenzione catalizzata da Euro 2021, il Milan è una delle squadre più attive. I rossoneri hanno dato il benservito a Donnarumma sostituendolo con Maignan (13 + bonus), hanno riscattato Tomori (28 milioni) e lavorano per limare il prezzo di Tonali con il Brescia. La dirigenza lavora anche su diversi giovani profili con i quali puntellare la rosa, da affiancare a giocatori un po’ più esperti che abbiano confidenza con i grandi palcoscenici della Champions League, competizione in cui il Milan ha fatto ritorno dopo 7 anni. Per questo motivo in attacco si valuta la situazione di Giroud, mentre in difesa quella di… Sergio Ramos! Dalla Spagna arriva una vera e propria bomba di mercato: ‘El Chiringuito’ ha parlato di un contatto fra Sergio Ramos e Paolo Maldini, avvenuto nelle scorse settimane.

Gli attestati di stima che Sergio Ramos ha rilasciato spesso in passato verso una società gloriosa come il Milan, nonchè verso il suo idolo Paolo Maldini, sono ben noti. Le cifre dell’affare appaiono però proibitive. Sergio Ramos si è appena svincolato dal Real Madrid, con un po’ di veleno per i modi e i tempi, dunque arriverebbe a parametro zero, ma non gratis. Secondo le indiscrezioni infatti, il difensore spagnolo vorrebbe 20 milioni alla firma. Altro tasto dolente il contratto: un biennale da 15 milioni a stagione, per una spesa complessiva che fra i 30 milioni di stipendio e i 20 di bonus alla firma lieviterebbe fino a toccare i 50 milioni. Una cifra decisamente fuori portata, specialmente dopo l’affare Donnarumma sfumato per cifre esorbitanti ma ampiamente inferiori. Ricordiamo infine che il Milan ha da risolvere la situazione di Romagnoli, ad oggi riserva della rodata coppia di centrali formata da Kjaer (possibile nuovo capitano) e Tomori (appena riscattato per 28 milioni).