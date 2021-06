Milan, intervento al ginocchio per Zlatan Ibrahimovic: i tempi di recupero

18 Giugno 2021 18:13

Zlatan Ibrahimovic si opera al ginocchio per risolvere i problemi che lo hanno afflitto nel finale di stagione: entro metà agosto il ritorno in campo

Zlatan Ibrahimovic ha deciso di operarsi. Nella giornata di oggi, il calciatore del Milan si è sottoposto ad un intervento in artroscopia al ginocchio sinistro, presso l’UPMC Salvator Mundi International Hospital di Roma, al fine di risolvere i problemi che ne hanno condizionato il finale di stagione con il Milan e lo hanno reso indisponibile per l’Europeo. Il rientro in campo è previsto per metà agosto, per la parte finale della preparazione dei rossoneri in vista della prossima stagione. Di seguito il comunicato ufficiale del club: “AC Milan comunica che in data odierna, Zlatan Ibrahimović è stato sottoposto ad intervento in artroscopia del ginocchio sinistro presso l’UPMC Salvator Mundi International Hospital di Roma. L’intervento di cleaning articolare è stato eseguito con successo dai chirurghi Volker Musahl e Fabrizio Margheritini, alla presenza del Direttore medico rossonero Stefano Mazzoni e del consulente ortopedico del Club Roberto Pozzoni. Zlatan sta bene ed inizierà, da subito, il percorso riabilitativo“.