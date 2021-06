Migranti: Bernini, ‘bene nuova strategia Schengen, Italia ha bisogno di più solidarietà’

2 Giugno 2021 16:15

Roma, 2 giu. (Adnkronos) – “La nuova strategia Schengen presentata oggi dalla Commissione europea è pienamente condivisibile, e rispecchia lo spirito originario del Trattato: più forti all’esterno e più liberi all’interno è veramente un ottimo slogan, che dovrebbe marciare però su due gambe: il ferreo controllo delle partenze dall’Africa e una Commissione davvero capace di indirizzare gli Stati membri verso una politica migratoria comune. Obiettivi tutt’altro che vicini mentre Frontex prevede un’altra imminente ondata migratoria verso l’Italia”. Lo afferma Anna Maria Bernini, capogruppo di Forza Italia al Senato.

“è dunque giusto -aggiunge- che l’Europa si attrezzi per scongiurare in caso di crisi future nuove chiusure dei confini interni che causerebbero danni gravissimi all’economia comunitaria. Ma l’Italia avrebbe bisogno di risposte più immediate nel segno della solidarietà che ancora restano labili e incerte”.