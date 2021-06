Le Isole Eolie sono un paradiso, lo conferma Michelle Hunziker: “il Paese più bello del mondo è l’Italia” [VIDEO]

28 Giugno 2021 17:08

La showgirl italo-svizzera sta visitando tutte le Isole Eolie in una mini crociera

Paesaggi mozzafiato, viaggi rilassanti in barca, colazioni gustosissime e genuine. Stanno procedendo così le vacanze nelle Isole Eolie di Michelle Hunziker, che le sta girando una ad una in una mini crociera. La showgirl italo-svizzera si è concessa qualche giorno di relax, ha optato per la metà siciliana e, dalle storie che pubblica su Instagram, sembra non esserne rimasta delusa. “Arruffata, piena di sale e felice come una bimba. Il paese più bello del mondo è l’Italia punto e basta”, afferma in una clip. Di seguito il video pubblicato durante il tragitto verso la Canna di Filicudi.