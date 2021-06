Meteo, caldo infernale sull’Italia: oggi punte di +44°C in Sicilia e +42°C in Calabria

22 Giugno 2021 21:51

Meteo, ancora caldo “infernale” su molte regioni del Centro/Sud: oggi punte di +44°C in Sicilia e +42°C in Calabria

E’ stata una giornata infernale in tutta Italia con caldo intenso e temperature roventi. Anche oggi, come ieri, la regione più calda è la Sicilia, dove si registrano punte di +44°C; punte di +42°C in Calabria e +41°C in Puglia.

Ancora presenti grandi quantità di sabbia dal Sahara sulla penisola, come evidente dall’immagine satellitare in alto.

Di seguito, le temperature massime registrate oggi, martedì 22 giugno 2021, in alcune località italiane: