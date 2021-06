Messina: sputi, calci, schiaffi e percosse nei confronti della moglie, arrestato marito violento

28 Giugno 2021 10:05

Messina: sputi, calci, schiaffi e percosse nei confronti subiti dalla donna alla presenza dei figli minori e persino quando era in stato di gravidanza

Sono i poliziotti delle Volanti ad aver eseguito la misura cautelare in carcere nei confronti di un cinquantasettenne ritenuto responsabile dei reati di riduzione in schiavitù, violenza sessuale, sequestro di persona, lesioni personali perpetrati ai danni della moglie. La misura, emessa a seguito di appello proposto dal P.M. della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Messina, scaturisce dall’attento lavoro di ricostruzione dei fatti operata con il coordinamento dell’Autorità Giudiziaria e resa possibile grazie all’ausilio di personale medico qualificato. Quanto emerso delinea la realtà di evidente degrado sociale in cui l’uomo costringeva a vivere moglie e figli, ed una quotidianità caratterizzata da insulti e minacce, spesso anche di morte. A epiteti di ogni tipo, seguivano gravi atti di violenza fisica e psichica, quali sputi, calci, schiaffi e percosse con bastoni o altri oggetti contundenti, spesso subiti dalla donna alla presenza dei figli minori e persino quando era in stato di gravidanza. Le indagini hanno registrato un’escalation di orrori e vessazioni caratterizzata da numerosi episodi in cui la donna era costretta a subire atti sessuali ed obbligata all’accattonaggio. Alla vittima erano stati persino sottratti i documenti di identità ed era stata chiusa a chiave in casa ed impedito ogni tipo di spostamento. L’uomo, già sottoposto agli arresti domiciliari con obbligo di braccialetto elettronico per il reato di maltrattamenti in famiglia, acclarate tali ben più gravi condotte a suo carico, è stato trasferito presso la casa circondariale di Castelvetrano.