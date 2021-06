Messina, Siracusano (FI): “NeMo Sud eccellenza che non può e non deve chiudere”

24 Giugno 2021 19:55

“Domani sarò idealmente al fianco, anche se per precedenti impegni non potrò partecipare fisicamente al sit-in, di coloro che manifesteranno di fronte alla Prefettura di Messina per difendere il centro NeMo Sud”. E’ quanto scrive in una nota Matilde Siracusano, deputata messinese di Forza Italia. “Un’eccellenza sanitaria della città dello Stretto che non può e non deve chiudere. Una realtà che assiste oltre 5.000 pazienti affetti da malattie neuromuscolari (Sla, Sma, distrofie, ecc.) e nella quale lavorano 55 operatori, dotati di enorme e riconosciuta professionalità. Non possiamo perdere questo prezioso centro, e l’appello corale di tutte le forze politiche dimostra quanto ci sia in ballo per Messina. Confidiamo, fiduciosi, che si possa trovare al più presto una soluzione”, conclude la nota.