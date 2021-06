Messina: sabato alla Batteria Masotto il “Nopauraday”

22 Giugno 2021 12:13

Il comitato civico spontaneo denominato “Nopauraday” organizza sabato 26 Giugno alle ore 18:00 il “Nopauraday2” presso la Batteria Masotto ( passeggiata a mare). In questa seconda giornata dell’evento interverranno professionisti come medici, avvocati, giornalisti ed economisti; l’obiettivo degli organizzatori è fornire una informazione libera, imparziale e svincolata da logiche partitiche. Tra i temi trattati ci saranno le cure domiciliari precoci, il Green-Pass, la mortificazione della libertà di informazione e delle libertà personali, le implicazioni politico-economiche dell’attuale gestione della pandemia. In ossequio ai dettami costituzionali ed ai trattati internazionali, si rivendica in particolar modo la libertà di scelta in merito alle cure ed alla prevenzione come principio fondamentale di qualsiasi società democraticamente matura. Il comitato rifiuta qualsiasi etichetta come fuorviante e i relatori si assumono in toto la responsabilità delle proprie affermazioni.