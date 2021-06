Messina: ricevuti da De Luca gli studenti dell’Istituto comprensivo Vittorini vincitori del premio nazionale “rete Mab Italia 2021”

21 Giugno 2021 17:11

Il Sindaco Cateno De Luca ha ricevuto oggi pomeriggio a Palazzo Zanca, presenti il Vicesindaco Carlotta Previti e l’Assessore Enzo Caruso, gli studenti dell’Istituto comprensivo Vittorini vincitori del premio nazionale “rete Mab Italia 2021”. “Non posso che accogliervi con entusiasmo e orgoglio – ha detto il Sindaco De Luca – per il risultato che avete raggiunto in un concorso nazionale che ha coinvolto 2189 alunni provenienti da scuole di tutta Italia. I ragazzi si sono sfidati proponendo percorsi innovativi e tecnologici finalizzati a valorizzare il proprio territorio. Otto studenti messinesi con il sostegno del Dirigente Scolastico Maria Schirò e con l’aiuto delle professoresse Marilù Federico e Maria Fausta Rizzo, si sono impegnati tra nuove tecnologie, hardware e software di grafica, animazione, musica, realtà aumentata e visual mapping alla realizzazione di una piattaforma denominata “Treasure Hunt”, una plancia di gioco virtuale nata per coinvolgere i turisti in una caccia al tesoro finalizzata a metterli in contatto con la rete di offerte di negozianti messinesi attraverso un percorso virtuale tra i luoghi simbolo del territorio”.

Al team della Vittorini, denominato DragonFire e costituito dagli alunni Samuele Cusmano, Giulia De Giorgio, Paola La Cavera, Federico Marotta, Giulia Migliardi, Giulia Montesanti, Maristella Panarello e Cristina Rizzo, è stata assegnata la tematica relativa ai riti della Settimana Santa. I ragazzi, dopo un percorso di laboratori digitali online hanno realizzato un video caratterizzato da un percorso virtuale al fine di valorizzare le bellezze della Città utilizzando le tecniche della georeferenziazione e della cogenerazione. Gli studenti inoltre, attenti alle tradizioni messinesi hanno reso omaggio alla poetessa Maria Costa, inserendo nel progetto la poesia “U Sapuccu” recitata in siciliano da Mimma Scimone, ed hanno poi raccolto testimonianze dirette delle tradizioni Pasquali visitando la Chiesa Oratorio della Pace dove sono custodite le Barette, l’espressione simbolo dei riti della Settimana Santa messinese.

Nel corso della visita i ragazzi hanno proiettato il video, ed il Sindaco ha rivolto parole di apprezzamento per l’impegno che hanno manifestato nella realizzazione del progetto, che li premia oltre che come vincitori del concorso nazionale, anche come testimoni del senso di appartenenza alle tradizioni locali, al proprio territorio e che lo stesso rientra nella strategia della promozione del brand Messina fortemente sostenuta dall’Amministrazione comunale. Gli otto studenti visibilmente felici ed orgogliosi hanno espresso al Sindaco anche la necessità economica per proseguire il loro cammino progettuale e nel donargli una t-shirt con il logo DragonFire, De Luca ha donato ai ragazzi una piccola somma come primo mattocino di avvio al progetto.