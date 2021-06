Messina: ricevuta a Palazzo Zanca una delegazione di rappresentanti di Associazioni giovanili e studentesche

25 Giugno 2021 15:29

Messina: il Vicesindaco Carlotta Previti ha ricevuto oggi a Palazzo Zanca una delegazione di rappresentanti delle Associazioni giovanili e studentesche. All’inconro ha preso parte il Presidente della Messina Social City Valeria Asquini

Il Vicesindaco Carlotta Previti, presenti gli Assessori alle Politiche Sociali Alessandra Calafiore e alle Politiche Giovanili Enzo Caruso, ha ricevuto oggi a Palazzo Zanca una delegazione di rappresentanti delle Associazioni giovanili e studentesche. All’inconro ha preso parte il Presidente della Messina Social City Valeria Asquini. “L’Amministrazione comunale – ha detto il Vicesindaco – sta avviando il progetto ‘Estate addosso. Messina per i giovani#puntoeacapo2021#” che prevede la selezione di 650 beneficiari di borse di inclusione sociale per dare una risposta forte e chiara a voi giovani, parte migliore della nostra comunità, offrendo a coloro che rientrano nella fascia di età 16-25 anni, per questi due mesi estivi la possibilità di svolgere un percorso inclusivo nel mondo del lavoro presso le aziende private, e pubbliche che aderiranno al bando, con un voucher di 600 euro mensili. Siamo orgogliosi di questa iniziativa, perchè rappresenta sia la ripartenza dopo un periodo buio e di isolamento che voi giovani avete sofferto più di noi adulti, e sia perchè finalizzata a sensibilizzare la comunità giovanile al senso di responsabilità che ne deriva dall’inserimento nel mondo del lavoro, e quindi sentirsi più autonomi, più decisi e determinati. Pertanto, auspichiamo – ha concluso il Vicesindaco – che proprio voi, realtà a diretto contatto con i vostri coetanei, possiate essere il leitmotiv al fine di veicolare con maggiore incisività lo spirito di inclusione sociale del progetto”.