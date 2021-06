Messina: pulizia programmata delle caditoie, limitazioni in alcuni tratti di Corso Cavour e di Viale Regina Elena

25 Giugno 2021 10:28

Lunedì 28, sarà effettuato dall’AMAM un intervento di pulizia programmata delle caditoie, griglie di scolo e tombini delle acque bianche sul lato ovest di corso Cavour, tra viale Boccetta e via San Camillo; martedì 29, sarà interessato il tratto, sempre lato ovest di corso Cavour, tra le vie San Camillo e della Zecca. Per consentire il posizionamento dei mezzi d’opera necessari all’esecuzione, nella fascia oraria 7-19, sarà vietata la sosta ed istituito il limite massimo di velocita di 30 km/h. Martedì 29, dalle ore 7 alle 17, pe consentire all’AMAM l’esecuzione degli interventi di svuotamento della condotta comunale dei liquami fognari, vigeranno i divieti di sosta 0-24 e di transito veicolare in via Nicoletta Pasquale a villaggio Unrra. Da martedì 29 sino a giovedì 1 luglio, l’AMAM eseguirà lavori per la realizzazione di una condotta fognaria in viale Regina Elena. Per un tratto di circa 30 metri, compreso tra le vie F.lli Di Mari e Ignatianum, saranno vietati la sosta su entrambi i lati ed il transito veicolare nella semicarreggiata oggetto dell’intervento; vigeranno il senso unico alternato di circolazione, nella semicarreggiata non impegnata, con collocazione di idonea segnaletica e con l’ausilio di movieri dotati di apposite palette e/o impianto semaforico mobile, ed il limite massimo di velocità di 20 km/h.