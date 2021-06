Messina: ordinanza sulla sicurezza balneare sulla base delle nuove esigenze della Regione

21 Giugno 2021 15:04

Messina, l’ordinanza riproduce le misure già messe in campo nella passata stagione balneare

A seguito dell’esigenza di dover adeguare le norme che regolano la sicurezza balneare, in ossequio all’Ordinanza contingibile e urgente n.50 del 30.04.2021 del Presidente della Regione Siciliana, il Capo del Compartimento e del Circondario Marittimo di Messina provvedeva a redigere la nuova Ordinanza n.34/2021 datata 17.06.2021.

L’allegata Ordinanza mira a riproporre le misure già messe in campo nella passata stagione balneare, allineandola sulla base delle nuove esigenze dettate dalla Regione.

In particolar modo appare opportuno evidenziare l’articolo 9 primo comma, che prevede un servizio di salvamento – assistenza bagnanti, “assicurato contemporaneamente da non meno di due assistenti bagnanti, fino a 160 metri di fronte mare. Se il fronte mare è superiore, è impiegato un ulteriore assistente bagnanti ogni 80 metri o frazione.”

Inoltre l’Autorità Marittima si premura di evidenziare all’art.18 che “Tutte le attività oggetto della presente Ordinanza potranno espletarsi, qualora consentite e praticabili, in osservanza di tutte le misure, i protocolli e le “linee guida” previsti nei vigenti provvedimenti emanati al fine di contrastare e contenere il diffondersi del virus Covid-19 dai competenti Organi Statali e Regionali , nonché di tutti quelli futuri che verranno predisposti in considerazione dell’evolversi della situazione epidemiologica, a cui si fa espresso rinvio.” In conclusione si raccomanda l’utenza all’osservanza di tutte le norme di buon senso per una serena fruizione dell’intero litorale costiero con particolare riguardo agli aspetti di sicurezza e di tutela ambientale.