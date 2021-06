Messina, oggi vaccini per senzatetto e fasce deboli [FOTO]

11 Giugno 2021 13:24

Un’iniziativa proposta dall’Ufficio emergenza covid per aiutare le persone meno abbienti e condivisa dal Comune di Messina

Senzatetto, senza fissa dimora, fasce deboli della popolazione, migranti, ospiti dei centri accoglienza oggi potranno ricevere il vaccino nella struttura “Mai più ultimi” al Palazzo Satellite, accanto alla stazione centrale di Messina, senza prenotazione e fino alle ore 22. Un’iniziativa proposta dall’Ufficio guidato dal commissario covid di Messina Alberto Firenze e condivisa dal Comune di Messina, rappresentato dagli assessori alle Politiche sociali Alessandra Calafiore e all’Emergenza covid Dafne Musolino, con il prezioso supporto di numerose associazioni di volontariato del territorio. Saranno circa 200 le persone meno abbienti pronte a ricevere la somministrazione: per maggiore comodità è stato previsto il vaccino Janssen, che ha un’unica dose, per evitare di dover tornare una seconda volta. “Ho convocato il tavolo della povertà con l’obiettivo di coinvolgere al massimo tutte le organizzazioni e i volontari presenti nella Città di Messina per raggiungere i bisognosi e dare loro la possibilità di tutelare la propria salute attraverso il vaccino. Il centro scelto, presente a Palazzo Satellite, rientra in un progetto ancora più ampio di aiuto e supporto alle fasce più deboli della popolazione che, a causa della pandemia, hanno vissuto un periodo particolarmente drammatico. Il Comune di Messina fin dall’inizio è stato vicino a questa parte della comunità e continua a farlo anche in occasione della campagna vaccinale”. Particolarmente soddisfatto di questa “giornata speciale” il commissario Firenze: “Stiamo cercando ogni giorno di incentivare in tutti modi le vaccinazioni di massa e arrivare a tutti, specialmente coloro che hanno maggiori difficoltà ad aderire alla campagna”. Nella struttura saranno presenti anche mediatori culturali per aiutate gli stranieri a compilare i moduli, assistenti sociali dell’amministrazione comunale, la coordinatrice di Messina Social City per l’area povertà Giovanna Smedile, volontari di Croce Rossa, Help Center, Comunità di Sant’Egidio, Santa Maria della Strada, Frati Francescani.