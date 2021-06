21 Giugno 2021 16:56

Messina, l’Uil scrive alla presidente regionale della Commissione Salute: “è drammatica vicenda che investe i circa 5.000 pazienti e i 55 lavoratori del Centro Nemo Sud. Si tratta di un’importante struttura sanitaria che si occupa di malattie neuro-muscolari”

Di seguito la lettera integrale dell’Uil alla presidente regionale della Commissione Salute ed al Governatore Musumeci sulle problematiche del Centro Nemo Sud di Messina:

“La scrivente Organizzazione Sindacale desidera sottoporre alla Sua attenzione la gravissima problematica e la drammatica vicenda che investe i circa 5.000 pazienti e i 55 lavoratori del Centro Nemo Sud di Messina. Si tratta di un’importante struttura sanitaria che si occupa di malattie neuro-muscolari (SLA, SMA, distrofie muscolari, ecc.) che per lunghi anni ha offerto assistenza a migliaia di pazienti provenienti da tutta la Sicilia e dalla Calabria e ha occupato circa 55 lavoratori. Il Centro Nemo Sud, attualmente allocato presso il Policlinico di Messina, il prossimo 30 giugno, a causa di scelte nefaste da parte di ben determinati soggetti istituzionali, lascerà quella struttura e, allo stato, non ha alcuna nuova sede dove prestare assistenza a soggetti particolarmente fragili. Nelle scorse settimane, i lavoratori del Centro Nemo Sud, al termine di un’assemblea svoltasi presso la Uil di Messina, decisero la proclamazione dello stato di agitazione del personale a cui seguì un incontro tenutosi presso la Prefettura di Messina. A stretto giro il presidente della Regione Musumeci, con grande sollievo per tutte le parti coinvolte, lo scorso 8 maggio, dichiarò, urbi et orbi, la testuale dichiarazione: “«Si avvia verso una soluzione la vicenda relativa al Centro clinico “NeMo Sud” di Messina». Nonostante questo solenne impegno, – a cui sono seguite indiscrezioni secondo le quali era imminente la firma di una nuova convenzione tra la Fondazione Serena onlus che gestisce il Centro Nemo e l’IRCCS di Messina per allocare presso i suoi locali il Nemo – non solo non è avvenuto nulla, ma, addirittura, le notizie che giungono dall’assessorato regionale alla Salute sono assolutamente disastrose per il futuro dei pazienti e dei lavoratori. Vi è, infatti, il concreto rischio che da qui a qualche giorno si possa concretizzare l’interruzione di pubblico servizio che andrà a colpire ammalati particolarmente deboli (bambini e adulti) che non possono assolutamente subire uno stop o un rallentamento delle terapie. Si tratta di una drammatica vicenda che dovrebbe scuotere alle fondamenta le coscienze e l’umanità di tutte le Autorità coinvolte. Pertanto, al fine di affrontare la spinosa questione che sta scuotendo la collettività del nostro territorio, Le chiediamo un’urgente audizione in VI Commissione “Salute, Servizi Sociali e Sanitari” dell’ARS”.

Il Segretario generale UIL FPL Messina Il Segretario generale UIL Messina

F.to Giuseppe Calapai F.to Ivan Tripodi