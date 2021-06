Messina: la Polizia arresta scippatore seriale

21 Giugno 2021 13:16

Messina: la Polizia di Stato esegue misura cautelare. In carcere scippatore seriale

Eseguita misura cautelare emessa dal Gip presso il Tribunale di Messina a carico di un trentatreenne messinese, pregiudicato, riconosciuto quale autore di due distinti episodi criminali, uno di furto aggravato dallo strappo ed uno di tentata rapina ai danni, rispettivamente, di due donne. Gli eventi si sono verificati a Messina il 2 e il 9 giugno scorsi, il primo in via Santa Marta ed il secondo in via Santa Maria del Selciato. L’immediato intervento dei poliziotti delle Volanti e l’attenta analisi di quanto accaduto ha permesso di ricostruire il modus agendi del reo che, in orario serale e approfittando della momentanea assenza di passanti, ha avvicinato e scippato con forza le vittime, scaraventandole a terra e causando loro lesioni ed escoriazioni. Nel secondo episodio, in particolare, la donna ha opposto strenua resistenza ed impedito al reo di accaparrarsi la borsa; le sue urla, infatti, hanno fortunatamente attirato l’attenzione di alcuni cittadini e messo in fuga il rapinatore. I poliziotti, coordinati dall’Autorità Giudiziaria, hanno seguito gli spostamenti del criminale, consentendone una veloce identificazione. Fondamentale, a tal fine, l’estrapolazione delle immagini registrate dai sistemi di videosorveglianza che hanno confermato le responsabilità dell’autore. Per quest’ultimo è scattata, pertanto, la misura della custodia cautelare in carcere, eseguita presso la locale casa circondariale.