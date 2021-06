Messina: interrogazione dei consiglieri comunali al Sindaco De Luca per l’individuazione di apposite aree pubbliche per la realizzazione di strutture attrezzate per lo sgambamento dei cani

26 Giugno 2021 09:46

Messina, la nota dei consiglieri comunali Nello Pergolizzi, Francesco Cipolla, Alessandro De Leo, Serena Giannetto e Giuseppe Schepis al sindaco De Luca

I Consiglieri Comunali Nello Pergolizzi, Francesco Cipolla, Alessandro De Leo, Serena Giannetto e Giuseppe Schepis hanno inviato un’interrogazione al Sindaco del Comune di Messina avente oggetto “individuazione aree pubbliche per la realizzazione di strutture attrezzate per lo sgambamento dei cani“. Ecco il testo integrale:

“I sottoscritti consiglieri comunali Nello Pergolizzi, Francesco Cipolla, Alessandro De Leo, Serena Giannetto e Giuseppe Schepis, PREMESSO che negli ultimi anni Messina ha visto incrementare il numero di famiglie in possesso di cani e, con sempre maggiore insistenza, cittadini di amici a quattro zampe chiedono la realizzazione di aree per lo sgambamento degli stessi;

che i proprietari di cani sono costretti a portare gli animali al guinzaglio in giro per la città senza poterli mai lasciare liberi e senza rischiare di incorrere nelle proteste dei passanti o dell’incolumità del cane stesso;

che a causa della carenza di aree per i cani, vengono spesso utilizzate aree non attrezzate, con il rischio del degrado di queste zone anche a causa della presenza di escrementi sui marciapiedi e nei pressi di condomini ed attività pubbliche e private presenti in quelle zone;

che risulta necessario cercare di dare una risposta alle loro esigenze, con individuazione di apposite aree per la sgambatura dei cani prevedendo la delimitazione di terreni dove gli animali possano muoversi in libertà, senza guinzaglio;

che risulta opportuno fornire un ulteriore servizio alla cittadinanza, creando anche maggiore armonia con gli amici a quattro zampe, da sempre definiti i migliori amici dell’uomo;

INTERROGANO IL SIGNOR SINDACO

per sapere quali azioni intende adottare in merito all’individuazione di apposite aree pubbliche per la realizzazione di strutture attrezzate dedicate allo sgambamento dei cani, al fine di favorire la socializzazione degli animali ed il loro addestramento da parte dei proprietari in sicurezza e con tranquillità degli altri cittadini”.