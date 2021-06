Messina, il VIDEO emozionante del Liceo Maurolico: la dedica a Peppino Impastato diventa virale sui social

11 Giugno 2021 16:37

L’iniziativa per chiudere l’anno in modo speciale

Bellissima iniziativa quella dei ragazzi del coro del Maurolico, Liceo Classico di Messina, che hanno deciso di chiudere l’anno scolastico con questo video in memoria di Peppino Impastato, giornalista e membro di Democrazia Proletaria e noto per le sue denunce contro le attività di Cosa Nostra, a seguito delle quali fu assassinato il 9 maggio 1978. “I cento passi” dei Modena City Ramblers è il brano scelto dagli studenti siciliani. “Il video lancia un messaggio forte e inequivocabile sull’importanza della cultura della legalità che la scuola coltiva e diffonde come uno degli obiettivi prioritari della formazione dei giovani. Anzi la scelta del brano, della regia e della location, vogliono testimoniare che, nonostante le difficoltà dovute alla pandemia, la scuola non deroga sui temi importanti da affrontare e su cui riflettere e lo fa dando voce ai ragazzi, alla loro voglia di capire, di stare insieme e di cantare”, ha detto la dirigente scolastica Giovanna De Francesco. Di seguito il link del video in poche ore diventato virale sui social.