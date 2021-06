Giuseppe Cantio in quiescenza dopo 42 anni di attività al Comune di Messina

30 Giugno 2021 18:48

Messina: il signor Giuseppe Cantio ha lasciato oggi il servizio per andare in quiescenza dopo quarantadue anni di servizio in vari uffici comunali

Il signor Giuseppe Cantio ha lasciato oggi il servizio per andare in quiescenza dopo quarantadue anni di servizio in vari uffici comunali. Dal 1984, al Comune di Messina, come collaboratore amministrativo ha iniziato la sua attività lavorativa all’Assessorato Politiche Giovanili, Cultura e Sport. Negli anni successivi ha svolto la maggior parte del servizio presso la Segreteria Generale a supporto, nell’ambito della sue competenze, con i Segretari Generali succedutisi nelle diverse sindacature. Con l’Amministrazione De Luca è stato di ausilio al Segretario Generale Rossana Carrubba. In quest’ultimo periodo, a seguito del nuovo funzionigramma e organigramma è passato alla Direzione Generale con il Direttore Federico Basile, collaborando proficuamente con il Sindaco De Luca la sua Giunta municipale. Il Sindaco Cateno De Luca ha salutato Cantio ringraziandolo per il servizio e l’impegno offerti all’ente. “Rimarrai la memoria storica del Comune di Messina, e ti auguro un buon ritorno a tempo pieno alla tua vita familiare e sociale”. Questo l’augurio del Sindaco.