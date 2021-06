Messina: fiori d’arancio per il consigliere Franco Laimo

29 Giugno 2021 13:54

Messina: ieri il fatidico “SI” per il Consigliere della V Municipalità, Franco Laimo, che convola in nozze con la sua Claudia Lo Cascio

Ieri 28 Giugno 2021 il fatidico “SI” per il Consigliere della V Municipalità del Comune di Messina che convola in nozze con la sua Claudia Lo Cascio. Tante le personalità illustri presenti, dal Sindaco On. Cateno De Luca che ha officiato il Rito, al Presidente Vicario del Consiglio Comunale Dott Nino Interdonato, (testimone dello sposo), il Consiglio della V Municipalità capeggiato dal Presidente dott Ivan Cuté, gli ex Presidenti rispettivamente di 4a e 5a Municipalità Dott. Francesco Palano Quero ed il Dott. Santino Morabito, gli ex Consiglieri della 5a Circoscrizione Marcello Cannistraci e Francesco Mucciardi (testimoni dello Sposo), l’On Beppe Picciolo e l’Ass.re Avv. Dafne Musolino.