Messina, drammatico incidente in autostrada: precipitano dal viadotto di Pace del Mela con l’auto e la barca trasportata sul carrello, un morto e un ferito grave – FOTO SHOCK

16 Giugno 2021 15:33

Messina, i Vigili del Fuoco sono intervenuti per un grave incidente stradale nelle prime ore di questo pomeriggio

Questo pomeriggio intorno alle ore 14 i Vigili del fuoco del Comando Provinciale di Messina sono intervenuti per un grave incidente stradale. Un’auto con carrello trasportante un mezzo nautico, in transito verso Messina, è uscita fuori dalla carreggiata autostradale precipitando giù dal viadotto, poco dopo Milazzo, all’altezza di Pace del mela (Me). Uno dei due occupanti la vettura purtroppo è deceduto mentre l’altro è stato estratto vivo dalle lamiere e affidato immediatamente alle cure del personale medico del 118 dove gli è stato riscontrato un trauma cranico. Le cause dell’incidente sono in fase di accertamento.