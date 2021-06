Messina, De Luca risponde ai consiglieri del Pd: “zitti per il risultato storico sulla questione baracche, adesso esultano per la mia condanna”

16 Giugno 2021 11:13

“Ma da che parte stanno? E noi li paghiamo pure per fare danno alla città!”: la replica del Sindaco Cateno De Luca ai consiglieri comunali del Pd

Una multa da 1.500 euro in seguito agli insulti e le aspre critiche nella gestione della pandemia verso il ministro Luciana Lamorgese. E’ questa la condanna stabilita nei confronti del Sindaco Cateno De Luca, che nella serata di ieri ha rivolto una replica al comunicato dei Consiglieri Comunali del Pd. “Alcuni consiglieri comunali del PD stanno zitti quando raggiungiamo storici risultati come la legge speciale sulle baracche – scrive il primo cittadino – ; non hanno mosso un dito per difendere la città dai sistemi farlocchi di controllo per accedere in Sicilia durante la pandemia; non hanno mai condannato la parte degli scellerati sciatori che non si sono messi in quarantena ed hanno infettato la città causando morti… Ed ora? Gioiscono per la mia condanna a millecinquecento euro per aver mandato a quel paese il ministro Degli interni; sono felici della condanna del collega della polizia municipale che stava acquisendo le informazioni da trasmettere in procura per la parte sciatori che hanno continuato ad infettare la città; difendono quella minima parte di impiegati comunali che non fanno il loro dovere rubandosi lo stipendio… Ma da che parte stanno? E noi li paghiamo pure per fare danno alla città!”.