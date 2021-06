Messina: da domani divieto di sosta in via San Giovanni Bosco

22 Giugno 2021 11:08

Messina: sono stati adottati provvedimenti viari per consentire interventi di manutenzione di un tratto di marciapiede in via San Giovanni Bosco

Nell’ambito dei lavori di pronto intervento e messa in sicurezza delle strade e relative pertinenze nell’area centro-nord del territorio comunale, sono stati adottati provvedimenti viari per consentire interventi di manutenzione di un tratto di marciapiede in via San Giovanni Bosco. Pertanto, da domani, mercoledì 23 e sino a mercoledì 30, sarà vietata la sosta, 0-24, sul lato mare della via San Giovanni Bosco, per un tratto di 20 metri a sud, dell’intersezione con la via Peculio Frumentario. Saranno comunque grarantiti in sicurezza, il transito pedonale sul marciapiede del lato opposto, mediante collocazione di idonea segnaletica di indirizzamento dei pedoni, e l’ingresso a tutti gli accessi insistenti nel marciapiede oggetto dei lavori.