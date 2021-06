Messina, chiusura di un tratto della strada provinciale 51 di Salice

15 Giugno 2021 12:28

Messina: l’interdizione interesserà il tratto compreso tra il km 5+000 ed il km 8+900 ed avrà vigore nei giorni di sabato 19 giugno (dalle ore 9,00 alle ore 20,00) e domenica 20 giugno (dalle ore 6,00 sino al termine dell’evento)

La 3^ Direzione “Viabilità Metropolitana” 1° Servizio “Manutenzione viabilità zona omogenea Jonica-Alcantara”, in concomitanza dell’evento sportivo “4°Slalom di Salice Messina” ha disposto la chiusura al transito, dal km 5+000 al km 8+900, della strada provinciale 51 di Salice, dalle ore 13,00 alle ore 20,00 di sabato 19 giugno e dalle ore 6,00 sino al termine della manifestazione di domenica 20 giugno 2021. L’ordinanza prevede il divieto di sosta lato sinistro direzione mare – monte dal km 3+000 al km 5+000 per sabato 19 giugno, dalle ore 9,00 alle ore 20,00, e per domenica 20 giugno, dalle ore 6,00 sino al termine dell’evento; inoltre si dispone che, in caso di emergenza, sia riaperto il transito per consentire il passaggio ai mezzi di soccorso. Durante la chiusura del tratto interessato dalla manifestazione, il transito sarà dirottato sul percorso alternativo “strada provinciale 50 Castanea delle Furie – Castanea – Spartà – strada statale 113 – Marmora – Salice”.