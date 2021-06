Messina baricentro del Mediterraneo: inaugurata a piazza Duomo la postazione promozione turistica “VisitMe”

2 Giugno 2021 16:55

Nell’ambito del progetto turistico “VisitME”, è stata inaugurata stamani in Piazza Duomo, dal Sindaco Cateno De Luca e dall’Assessore al Turismo Enzo Caruso, la postazione per la promozione di immagine della Città di Messina concordata con la Soprintendenza ai Beni Culturali e Ambientali. La struttura è costituita da un manifesto raffigurante il Nettuno e il Logo VisitMe, depositato presso la Camera di Commercio e da un palo segnaletico “Messina Km. 0”, sul quale è indicata la distanza della città del Peloro dalle capitali e città dei vari Paesi da cui provengono i tanti croceristi. Alla breve cerimonia si sono aggregate molte autorità che erano presenti in Piazza Unione Europea per la Festa della Repubblica. Sono intervenuti Mons. Cesare Di Pietro; l’on. Matilde Siracusano; il Direttore editoriale della Gazzetta del Sud Lino Morgante; il Direttore dell’INPS Maurizio Mastroieni; il Presidente della Camera di Commercio Ivo Blandina; i Presidenti di Confcommercio e Confartigianato; l’Ammiraglio Santo Le Grottaglie; i rappresentanti delle Associazioni Cavalieri della Repubblica, Alpini e GdF in congedo; e il dott. Chillè, titolare della Ditta che si sta occupando dell’installazione della nuova segnaletica del Turismo. “Una ‘cartolina’ per fotografarsi durante l’obbligata sosta a mezzogiorno in Piazza Duomo e da postare sul proprio profilo, veicolando così ad ampio raggio il nome di Messina. Cominciamo a guardare la città con gli occhi del turista e a prendere consapevolezza della posizione strategica della nostra Città, baricentrica del Mediterraneo – hanno dichiarato congiuntamente il Sindaco e l’Assessore -. Quello di oggi è un altro tassello che si aggiunge ad una strategia mai affrontata e mai presa nella giusta considerazione che vuole orientare Messina verso una nuova dimensione strettamente legata alle sue capacità attrattive storiche, architettoniche e ambientali”.