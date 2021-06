15 Giugno 2021 12:16

Messina, al via servizi contro insetti nocivi e zanzare nella zona Nord della città da oggi 15 giugno al 17 giugno

Messinaservizi Bene Comune annuncia che prende il via il primo ciclo di disinfestazione contro insetti nocivi e zanzare nell’area Nord della città da oggi 15 giugno al 17 giugno. Oggi dalle ore 21:30 gli operatori agiranno nella zona Verde dell’area Nord ed in particolare nel Viale Giostra (da Viale Regina Elena a salire), Villaggio Svizzero, Torrente Trapani (da Viale Regina Margherita), Via Palermo (da Viale Regina Elena a salire), Salita Tremonti , Largo Villa Lina, Ritiro, Scala Ritiro, Contrada Vallone, Contrada Badiazza, Tremonti, San Jachiddu, San Michele, Reginella. Domani sempre dalle ore 21:30 saranno attivi nella zona Arancione dell’area Nord nel Viale Giostra (da Viale Regina Elena a scendere), Piazza Ettore Castronovo, Borgo del Ringo, Viale della libertà (da Viale Giostra a Viale Annunziata, Viale Regina Elena, San Licandro, Viale Annunziata, Contrada Citola, Annunziata Alta. Sempre domani allo stesso orario interverranno anche nella zona Gialla dell’area Nord, in particolare nel Viale Annunziata Basso (da Viale Regina Elena a scendere), Rione Case basse, Contrada Poggio Paradiso, Pace, Strada Panoramica dello stretto, Sant’Agata, Sperone, Ganzirri, Torre Faro. Infine il 17 giugno alle ore 21:30 saranno attivi nella zona blu dell’area Area Nord, a Mortelle, Casa Bianca, Rione Casalotto, Faro superiore, Curcuraci, Acquarone, Spartà, Calamona, San Saba, Rodia, Policara, Ortoliuzzo, Gesso, Locanda, Salice, Castanea, Massa San Giorgio, Massa San Nicola, Massa San Luca, Massa San Giovanni. Si raccomanda di evitare l’esposizione all’aperto di alimenti e indumenti, mettere al riparo animali domestici e da compagnia, chiudere finestre e balconi e lavare accuratamente frutta e verdura coltivata in orti e giardini del centro urbano. La disinfestazione sarà annunciata oltre che sui media e sulle nostre pagine social. Nel caso di condizioni meteorologiche avverse il programma su indicato potrebbe subire variazioni.