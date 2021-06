23 Giugno 2021 16:51

Messina, al via da martedì 29 giugno il progetto “Sapori d’Estate” 2021: le parole dell’Assessore Musolino

Su proposta dell’Assessore alle Attività Produttive Dafne Musolino, con Deliberazione di n. 350 dello scorso 22 giugno, la Giunta Municipale ha approvato l’istituzione di una manifestazione a carattere stagionale denominata “Sapori d’Estate”, che si svolgerà da martedì 29 giugno al 30 settembre prossimo. “Obiettivo dell’iniziativa è quello di incentivare – evidenzia l’Assessore Musolino – la valorizzazione e la fruizione delle risorse naturali turistiche, storiche artigianali e dell’enogastronomia potenziando la valenza dei prodotti e delle lavorazioni tipiche locali, nell’ambito della strategia di questa Amministrazione che ha assunto tra i propri obiettivi la promozione turistica del territorio attraverso la valorizzazione dell’enogastronomia e dei prodotti tipici tradizionali e locali, delle lavorazioni gastronomiche e culinarie, quali elementi rappresentativi della storia e della cultura del territorio messinese “. Per la vendita dei prodotti, è stato pertanto indetto un avviso pubblico per l’assegnazione in concessione stagionale di 20 aree con dimensioni di 8 metri lineari e 4 di profondità, e precisamente uno stallo a Largo Minutoli; 2 in via Tommaso Cannizzaro, nel tratto compreso tra l’intersezione con via Lenzi e viale Principe Umberto, uno lato monte e l’altro lato valle; 4 in viale della Libertà; uno in piazza Castronovo; due su viale Giostra, tra Garibaldi e viale Regina Elena, uno lato monte e l’altro lato valle; due stalli, uno lato monte e l’altro lato valle, su viale Annunziata, tra i viali della Libertà e Regina Elena; 4 in via Circuito; e 4 in via Lago Grande a Torre Faro. Gli interessati all’assegnazione in concessione delle aree, per il periodo compreso dal 29 giugno al 30 settembre 2021, potranno inoltrare entro le ore 24 di domenica 27 giugno, la domanda in bollo da 16 euro, secondo i modelli allegati A, B e se necessario allegato C, in formato editabile; l’istanza può essere presentata da persone fisiche, società di persone e cooperative. Le domande di partecipazione, redatte utilizzando solo i modelli allegati all’avviso, dovranno essere prodotte a mezzo PEC, utilizzando l’indirizzo: protocollo(@pec.comune.messina.it ed i richiedenti dovranno obbligatoriamente indicare un indirizzo PEC ove ricevere eventuali comunicazioni, che altrimenti saranno trasmesse all’indirizzo PEC utilizzato per l’invio della domanda. Qualora la domanda contenga dichiarazioni false o mendaci, fatte salve le sanzioni previste dal vigente Codice Penale, verrà totalmente respinta. Saranno prese in considerazione solo quelle pervenute entro il termine predetto e farà fede la data di invio. Le domande pervenute fuori termine saranno respinte e non daranno luogo ad alcuna priorità in futuro.