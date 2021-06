Roma, il primo colpo di mercato è un big del… giornalismo: Maurizio Costanzo responsabile di strategie della comunicazione

10 Giugno 2021 17:55

Maurizio Costanzo messo sotto contratto dalla Roma: il famoso giornalista italiano ricoprirà il ruolo di responsabile di strategie della comunicazione del club

Rui Patricio si avvicina, ridotta la distanza con l’Arsenal per Xhaka, possibile l’arrivo di un bomber. Ma il primo colpo di mercato dell’A.S. Roma è un big del… giornalismo! Il club capitolino ha stretto un accordo con Maurizio Costanzo che diventerà il nuovo responsabili di strategie della comunicazione del club. In una piazza caldissima come Roma, nella quale rumor e fake news fanno spesso ribollire gli animi intorno alla società, avere una figura autorevole come quella di Costanzo alla comunicazione sarà sicuramente un elemento importante nella gestione della comunicazione della squadra.

“Ho firmato un accordo con l’ AS Roma come responsabile di strategie della comunicazione. – ha dichiarato Costanzo, secondo una nota riportata dall’Ansa – Darò il mio contributo per spiegare bene Roma e i romani e per cercare di ricostruire il clima di amore con i tifosi verso la Roma. È bello fare di una passione una professione”.