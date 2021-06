Messina, Maria Grazia Cucinotta sostiene il Ponte sullo Stretto: “volere è potere, in Cina costruiscono autostrade in pochi mesi”

25 Giugno 2021 11:52

La famosa attrice messinese pone una riflessione: “Ti piange il cuore quando vedi, per esempio, che nel 2021 tra Gela a Palermo non è stata ancora completata l’autostrada. Poi vai all’estero, alle Maldive e trovi che anche nell’isola più sperduta hanno costruito un aeroporto”

Sarà Maria Grazia quest’anno la madrina del Marefestival, la kermesse cinematografica, dedicata a Massimo Troisi. L’evento si terrà a Salina, una delle isole Eolie, dal 1 al 4 luglio, in quella che è la sua terra. “Manca tantissimo. Era un artista eccezionale che riusciva a trasmettere dei messaggi importanti. Basta vedere il Postino: un film che offre una vera e propria lezione di vita, e cioè quella di credere negli ideali e nelle cose vere. Troisi ha lasciato un segno indelebile, ma sa cosa le dico?”, afferma in un’intervista al Giornale. E lei, messinese doc, agli ideali ci crede tanto: “anche perché l’Italia in fondo non è mai cambiata più di tanto. I problemi che c’erano trent’anni fa, ci sono ancora adesso soprattutto al sud. Ed è assurdo perché stiamo parlando del granaio d’Europa, un luogo dove puoi trovare tutto quello di cui hai bisogno per essere felice. Eppure viviamo ancora nell’arretratezza. Ti piange il cuore quando vedi, per esempio, che nel 2021 tra Gela a Palermo non è stata ancora completata l’autostrada. Poi vai all’estero, alle Maldive e trovi che anche nell’isola più sperduta hanno costruito un aeroporto e allora ti chiedi: com’è possibile?”.

“Dovremmo sfruttare al massimo le nostre ricchezze – prosegue Maria Grazia Cucinotta – . Anche perché creare nuove infrastrutture, significa anche creare lavoro, muovere denaro… è un giro da mettere in moto per far ripartire l’economia”. Da qui la domanda del giornalista porta in modo spontaneo al Ponte sullo Stretto, un tema sicuramente legato molto a Messina: “Guardi, sono appena ritornata dalla Cina dove ho appena fatto un documentario sui 100 anni dalla rivoluzione. Lì in pochi mesi hanno costruito 2 palazzi, 3 autostrade… sono passata in un luogo dove ero stata 5 anni fa per inaugurare una scuola per beneficienza e non le dico cosa ho trovato. Hanno dato a tutti una casa, hanno costruito autostrade e più di 10 scuole. Questo lo dico perché volere è potere, non esiste il non fare. E poi di cosa parliamo? Di un ponte lungo qualche chilometro? Questo atteggiamento italiano mi scoraggia, non mi fa essere positiva”.