Da Messina alla Camera dei Deputati, Maria Flavia Timbro: “spero di poter utilizzare il mio ruolo per il rappresentare il territorio” [INTERVISTA]

, rappresenta il riscatto di una generazione, di tanti giovani impegnati per il miglioramento della propria terra (“feci la prima tessera a 15 anni con la sinistra giovanile”), ora si ritrova in Parlamento nello stesso gruppo di Pierluigi Bersani e del Ministro Speranza. Ma conosciamo meglio la neo deputata: attiva in politica sin da giovanissima, nel 2009 è candidata alle elezioni europee per il Partito Democratico nella circoscrizione Italia Insulare, ottenendo 14.334 preferenze, non risultando eletta. Nel 2017 lascia il PD e partecipa alla nascita di Articolo 1, di cui è segretaria provinciale a Messina, membro della direzione regionale siciliana e responsabile nazionale legalità e lotta alle mafie. Candidata con Liberi e Uguali alla Camera dei Deputati nella circoscrizione Sicilia 2 alle elezioni politiche del marzo 2018, risulta la prima dei non eletti. Ai microfoni di StrettoWeb , la neo deputata, parla di vari argomenti.