Automobilismo, Ro Racing: Natale Mannino costretto a saltare la Lago Montefiascone perché coinvolto in un incidente stradale

5 Giugno 2021 15:37

Un incidente stradale, mentre si stava recando sui luoghi della gara, costringe Natale Mannino della scuderia Ro Racing a saltare la Lago Montefiascone

Sfortunata la trasferta in Etruria per Natale Mannino, il portacolori della scuderia RO racing, nelle ore antecedenti la gara, è stato coinvolto in un incidente stradale, fortunatamente senza gravi conseguenze, mentre con la sua auto percorreva la via Cassia. Per il driver palermitano si è reso necessario il ricovero precauzionale in ospedale e le sue condizioni di salute sono buone. “Siamo vicini a Natale e alla sua famiglia e speriamo che il nostro grande amico possa tornare alle competizioni il prima possibile – ha detto Rosario Montalbano, direttore sportivo della scuderia – voglio tranquillizzare tutti riguardo alle sue condizioni di salute che sono buone”.