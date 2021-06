Maltempo in Calabria: pioggia e grandine nel catanzarese [DETTAGLI]

12 Giugno 2021 15:26

Maltempo in Calabria: Presila Catanzarese bersagliata da pioggia e grandine

La Calabria è colpita dal maltempo ed in particolare la Presila Catanzarese con piogge intense e forti grandinate. Molti i disagi causati segnalati a Nord di Catanzaro, in particolare a Gimigliano, Fossato Serralta, Taverna e Tiriolo. Una violenta grandinata, con chicchi di grandi dimensioni, si è abbattuta sulle colture dell’area e creato non pochi danni.