Malore per Eriksen, il dramma della moglie Sabrina: Kjaer e Schmeichel vanno a confortarla nello shock generale

12 Giugno 2021 19:56

Malore per Christian Eriksen nel finale di primo tempo di Danimarca-Finlandia: la moglie sotto shock a bordo campo, Kjaer e Schmeichel vanno ad abbracciarla

Momenti di panico nel finale del primo tempo di Danimarca-Finlandia. A pochi minuti dal triplice fischio, una normalissima azione di gioco si è trasformata in un dramma. Ricevendo palla dalla rimessa laterale, Christian Eriksen è finito a terra. Un malore, apparso abbastanza grave fin dai primi momenti. Compagni e avversari sotto shock, alcuni in lacrime, in molti con le mani giunte a pregare. Lo staff medico ha prontamente eseguito un lungo massaggio cardiaco sul calciatore fra lo sconforto generale. Sabrina, la moglie di Eriksen, si è precipitata a bordocampo per comprendere le condizioni del marito. La donna è stata fermata da alcuni membri dello staff ed è scoppiata in lacrime. Prontamente, il capitano della Danimarca Simon Kjaer e il portiere Kasper Schmeichel, due dei calciatori più rappresentativi della nazionale danese, sono corsi da lei a confortarla. Un momento molto toccante.