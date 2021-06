Magorno: “importante riconoscimento per il peperoncino calabrese nei sughi Barilla”

10 Giugno 2021 11:23

Le parole del senatore di Italia dei Valori e candidato a presidente della Regione, Ernesto Magorno

“Un altro importante riconoscimento per il peperoncino calabrese, la Barilla infatti ha deciso di inserire questo simbolo della nostra regione nei nuovi sughi. Lavoreremo per continuare a valorizzare questo straordinario patrimonio che solo la Calabria puo’ vantare“. Cosi’ in un post su Facebook il senatore di Italia dei Valori e candidato a presidente della Regione, Ernesto Magorno .