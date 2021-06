M5S: Buffagni, ‘parte era Conte, forza Giuseppe’

5 Giugno 2021 19:59

Roma, 5 giu. (Adnkronos) – “Con la consegna dei dati dei nostri iscritti, parte ufficialmente l’era Conte alla guida del Movimento 5 Stelle. Tuffiamoci in questa nuova avventura, orgogliosi di quello che abbiamo raggiunto in passato e fiduciosi di ottenere nuove conquiste sociali nel prossimo futuro. Continueremo a battagliare, continueremo a fare la nostra parte per il futuro dell’Italia. Forza Giuseppe!” Così su Facebook il deputato M5S Stefano Buffagni.