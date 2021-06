Lukaku e Yarmolenko prendono in giro Cristiano Ronaldo: “Coca-Cola, lavoriamo insieme!” [VIDEO]

18 Giugno 2021 18:33

Lukaku e Yarmolenko prendono in giro, in maniera simpatica, Cristiano Ronaldo: il bomber del Belgio e quello dell’Ucraina chiedono alla Coca-Cola di collaborare

Un giocatore che sposta una bottiglia di Coca-Cola dal tavolo della conferenza stampa non sarebbe, di norma, non rappresenterebbe un episodio rilevante. A patto che quel calciatore non sia Cristiano Ronaldo. Il gesto del fuoriclasse portoghese, che ha spostato la Coca-Cola (sponsor di Euro 2021) invitando tutti a bere più acqua, ha generato grande scalpore. E anche una buona dose di imitazioni. Lukaku e Yarmolenko, bomber di Belgio e Ucraina, hanno scherzato sull’episodio nelle rispettive conferenze stampa. Lukaku ha aperto ad una collaborazione tirando in ballo Roc Nation, l’azienda che lo rappresenta; Yarmolenko ha provato ad ingraziarsi tanto Coca-Cola quanto Heineken (altro sponsor ‘spostato’, questa volta da Pogba) al fine di provare a strappare, con ironia, una contratto di sponsorship.