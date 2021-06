I loghi della Lega Serie A si colorano di arcobaleno, ma la scelta per il profilo arabo non passa inosservata: “vergognosa ipocrisia” [FOTO]

28 Giugno 2021 13:56

La Lega ha pubblicato il logo con i nuovi colori nelle pagine Twitter in inglese e in spagnolo, oltre che ovviamente in italiano, ma non ha utilizzato la stessa linea per il profilo in arabo

La Lega Serie A ieri mattina ha modificato il proprio logo sulle pagine social. Lo stemma si è adottato ai colori arcobaleno, seguendo l’iniziativa a cui hanno aderito diversi grandi club internazionali, i quali hanno deciso di protestare dopo che nei giorni scorsi la Uefa aveva vietato di colorare d’arcobaleno lo stadio di Monaco di Baviera. La Lega ha pubblicato il logo con i nuovi colori nelle pagine Twitter in inglese e in spagnolo, oltre che ovviamente in italiano, ma non ha utilizzato la stessa linea per il profilo in arabo. Questa decisione ha generato tante polemiche nel mondo del web, che ha interpretato come “ipocrita” il gesto.

La Lega Serie A si è schierata dunque nella campagna a difesa dei diritti LGBT, ma per non entrare in contrasto con la cultura araba ha scelto di non adattare anche quella pagina: in alcuni paesi del mondo arabo infatti l’omosessualità è reato, fare diversamente avrebbe minato i rapporti coi propri utenti. Agli appassionati italiani la scelta però non è piaciuta, perché se si decide di aderire ad una campagna, allora si dovrebbe prendere una decisione unica. “Questo dovrebbe farvi capire che è solo un teatrino atto a farsi pubblicità ma quando c’è da esser seri si tirano indietro. Comunque un motivo in meno per non seguire il calcio”, e ancora: “Paraculaggine e ipocrisia, non le sopporto queste cose”, sono soltanto alcuni dei commenti che circolano sui social. La Serie A ha deciso di optare una via di mezzo, considerando pure che la Supercoppa Italiana tra Inter e Juventus dovrebbe tenersi in Arabia Saudita, ora però si trova costretta a pagare le conseguenze delle critiche.