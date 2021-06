Stadio San Pietroburgo, ecco la Gazprom Arena: impianto all’avanguardia e nuovo di zecca

12 Giugno 2021 20:15

Ha una capacità di oltre 56 mila posti a sedere, ma in occasione di Euro 2021 ne potrà sfruttare solo 30 mila: ecco quali incontri ospiterà

Lo stadio di San Pietroburgo, noto anche come Gazprom Arena per ragioni di sponsor, è lo stadio principale della grande città della Russia. Inaugurato nel 2017 per sostituire il vecchio stadio Petrovskij, dopo ben 10 anni di lavori e un costo di quasi 600 milioni di euro, è diventato la casa dello Zenit. Un impianto dunque nuovo di zecca, all’avanguardia e molto suggestivo, per questo scelto dalla Uefa come una delle sedi di Euro 2021.

Stadio San Pietroburgo: storia e caratteristiche dell’impianto

Ha una capacità di oltre 56 mila posti a sedere, anche se in occasione di Euro 2021 ne potrà sfruttare solo 30 mila, e la sua caratteristica principale è il tetto retrattile che consente il regolare svolgimento delle partite anche in condizioni meteo avverse, elemento non trascurabile visto il clima tipico dello Stato russo. Le tribune, disposte su 2 anelli, si affacciano direttamente sul terreno di gioco, sul quale verranno disputati 7 incontri della competizione: sei partite della fase a gironi e un quarto di finale.

Nonostante l’inaugurazione piuttosto recente, è già stato teatro di parecchie partite internazionali: oltre alle gare europee dello Zenit, nel 2017 ha ospitato quattro gare della Confederations Cup, tra cui la finale, e l’anno successivo sette partite del Mondiale, tra cui una semifinale e la finale per il terzo posto.

Euro 2021: quali partite si giocano allo stadio Krestovsky

Allo stadio San Pietroburgo si disputeranno ben 6 gare del girone e un quarto di finale. Di seguito i match nello specifico con date e orari

12 giugno – Belgio – Russia (ore 21:00)

14 giugno – Polonia – Slovacchia (ore 18:00)

16 giugno – Finlandia – Russia (ore 15:00)

18 giugno – Svezia – Slovacchia (ore 15:00)

21 giugno – Finlandia – Belgio (ore 21:00)

23 giugno – Svezia – Polonia (ore 18:00)

2 luglio – Quarti di finale (ore 18:00)