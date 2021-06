Il Ferenc Puskas Stadium, l’unico stadio di Euro 2021 aperto con il 100% della capienza [FOTO]

15 Giugno 2021 17:32

Continua il viaggio con gli stadi di Euro 2021, è arrivato il momento del Ferenc Puskas Stadium, l’impianto di Budapest

Euro 2021 continua a portare grande spettacolo, le prime partite sono state scoppiettanti e hanno regalato tantissime emozioni. Uno degli impianti più belli è sicuramente il Ferenc Puskas Stadium, lo stadio si trova a Budapest, in Ungheria. Si tratta di uno stadio di ultima generazione, la costruzione è iniziata nel 2017 ed è finita nel 2019, la capienza totale è di quasi 68.000 spettatori. Sorge al posto del vecchio impianto, prima conosciuto come Nepstadion e rimasto in piedi dal 1952 al 2017. Inizialmente il Nepstadion conteneva più di 100.000 spettatori, ma successivamente la capienza è stata ridotta a 56 mila. In quello stadio si esibì una della Nazionali ungheresi più forti capace di rimanere imbattuta per 35 partite di seguito, dal 1950 al 1954.

L’impianto ha avuto una valutazione a quattro stelle, è stato costruito in seguito alla demolizione dello stadio precedente, entrambi sono stati realizzati in onore di Ferenc Puskas, ex calciatore e allenatore ungherese. E’ stato un ex attaccante che ha indossato le maglie di Honved ma soprattutto Real Madrid, tantissime le esperienze da allenatore: da club spagnoli fino alla Nazionale Ungherese. E’ previsto un sistema di ristorazione senza contanti, sono accettate solo le carte tattili o NFC. Sono disponibili solo 500 parcheggi, è consigliabile dunque raggiungere lo stadio utilizzando i mezzi pubblici.

Il nuovo impianto è stato inaugurato con la partita tra Ungheria e Uruguay. Il costo è stato di 183 miliardi di fiorini ungheresi, addirittura più cara di stadi come l’Allianz Arena e l’Emirates Stadium. Nel corso dell’Europeo ospiterà tre partite della fase a gironi, ovvero le gare dell’Ungheria contro Portogallo, Francia e proprio Portogallo-Francia e successivamente anche un ottavo di finale fissato per il 27 giugno. Sarà l’unico fra gli undici impianti, ad ospitare i tifosi per il 100% della propria capienza. In alto la FOTOGALLERY con tutte le immagini dello stadio.

Le partite allo stadio Ferenc Puskas

Martedì 15 giugno 2021 – Gruppo F: Ungheria – Portogallo (18:00, ora locale)

Sabato 19 giugno 2021 – Gruppo F: Ungheria – Francia (15:00, ora locale)

Mercoledì 23 giugno 2021 – Gruppo F: Portogallo – Francia (21:00, ora locale)

Domenica 27 giugno 2021 – ottavo: 1C – 3D/E/F (18:00, ora locale)