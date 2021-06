L’Italia si inginocchierà contro il Belgio: il gesto di ‘solidarietà’ degli azzurri fa discutere

28 Giugno 2021 15:51

L’Italia si inginocchierà prima della sfida dei quarti di Euro 2021 contro il Belgio: il gesto di ‘solidarietà, in risposta a Lukaku e compagni, fa discutere

Non è arrivata nessuna comunicazione ufficiale, ma secondo quanto spiegato da Giorgio Chiellini prima di Italia-Austria, la posizione dell’Italia in merito alla questione ‘Black Lives Matter‘ è chiara. Solitamente gli azzurri non si inginocchiano in segno di appoggio al movimento che difende i diritti degli afroamericani, pur essendo contrari al razzismo in ogni sua forma, ma se gli avversari si inginocchiano allora gli azzurri faranno altrettanto in segno di rispetto e solidarietà verso l’altra squadra. Il Belgio si è sempre inginocchiato fin qui, dunque è molto probabile che lo farà anche l’Italia nella gara dei quarti di finale di Euro 2021. Un gesto che farà discutere. Già nei giorni prima della gara contro l’Austria il comportamento degli azzurri e la relativa decisione di non inginocchiarsi ha creato non poche polemiche. Il possibile ‘dietrofront’, seppur si tratti di una forma di rispetto, darà adito a nuove polemiche rinforzando la tesi di chi crede che il ‘take a knee’ sia solo un gesto simbolico (o addirittura politico) ormai privo di significato.