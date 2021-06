Italia, arriva l’ok dall’UEFA: Sensi torna a casa, Pessina convocato per Euro 2021

7 Giugno 2021 16:01

Italia, Stefano Sensi lascia il gruppo che andrà a Euro 2021: il centrocampista dell’Inter, infortunato, viene sostituito da Matteo Pessina

Alla vigilia della sfida fra Italia e Repubblica Ceca, ultimo test match sul cammino che porta a Euro 2021, gli azzurri hanno perso Stefano Sensi per infortunio. Risentimento muscolare per il centrocampista dell’Inter, non di certo nuovo a problemi muscolari e diverse settimane di stop in stagione. Matteo Pessina era già pronto a rientrare in gruppo: da regolamento la sostituzione sarebbe potuta avvenire, entro giorno 10, solo per una positività al Covid o per un infortunio che avrebbe realmente impedito al calciatore di prendere parte al torneo. In questo caso, vista l’incertezza dei tempi di recupero, l’Italia ha dovuto presentare la documentazione medica all’UEFA che accertasse l’impossibilità di prendere parte alla competizione per Stefano Sensi. Una volta ottenuto l’ok nel pomeriggio odierno, il CT Mancini ha potuto operare la sostituzione integrando Matteo Pessina in rosa.