Euro 2021, i 26 convocati dell’Italia: Mancini sorprende tutti, dentro un giovane talento!

2 Giugno 2021 00:16

Roberto Mancini svela i 26 convocati della rosa dell’Italia per Euro 2021: gli ultimi due tagli effettuati sono Mancini, Pessina e Politano, dentro Raspadori

Il countdown segna 10 giorni all’inizio di Euro 2021, il palcoscenico più prestigioso del calcio europeo per nazionali. L’Italia arriva con grande entusiasmo all’appuntamento: un gruppo giovane e talentuoso, messo insieme con grande sagacia dal CT Roberto Mancini che ha saputo dare nuova forza ad una squadra ferita nell’orgoglio dopo la mancata qualificazione Mondiale. La delusione è però alle spalle, ora è tempo di sognare. Per farlo ci affideremo ai 26 campioni scelti da commissario tecnico Roberto Mancini che ha effettuato l’ultima scrematura escludendo Pessina, Mancini e Politano ed includendo Raspadori. Di seguito i giocatori che comporranno la rosa azzurra per gli Europei.

La lista dei 26 convocati dell’Italia per Euro 2021:

Portieri: Gianluigi Donnarumma (Milan), Alex Meret (Napoli), Salvatore Sirigu (Torino);

Difensori: Francesco Acerbi (Lazio), Alessandro Bastoni (Inter), Leonardo Bonucci (Juventus), Giorgio Chiellini (Juventus), Giovanni Di Lorenzo (Napoli), Emerson Palmieri (Chelsea), Alessandro Florenzi (Paris Saint Germain), Leonardo Spinazzola (Roma), Rafael Toloi (Atalanta);

Centrocampisti: Nicolò Barella (Inter), Bryan Cristante (Roma), Jorginho (Chelsea), Manuel Locatelli (Sassuolo), Lorenzo Pellegrini (Roma), Stefano Sensi (Inter), Marco Verratti (Paris Saint Germain);

Attaccanti: Andrea Belotti (Torino), Domenico Berardi (Sassuolo), Federico Bernardeschi (Juventus), Federico Chiesa (Juventus), Ciro Immobile (Lazio), Lorenzo Insigne (Napoli), Giacomo Raspadori (Sassuolo).