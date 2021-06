Euro 2021, Lino Banfi ci riprova: “tutti vogliono segnare per urlare ‘porca puttena’. Svizzera? Ci pensa la ‘siringata’ di Spinazzola”

16 Giugno 2021 16:13

Lino Banfi prova a portare ancora fortuna agli azzurri: tutti vogliono segnare per urlare “porca puttena”. Spinazzola l’uomo chiave e occhio ai buchi della difesa svizzera, come il formaggio

Lino Banfi è diventato il talismano dell’Italia a Euro 2021. Il comico pugliese, famoso ‘allenatore nel pallone’ nell’omonimo film, si era divertito a parlare con gli azzurri e il CT Mancini consigliando, in vista della gara contro la Turchia, di sfruttare l’asse Spinazzola-Immobile e poi celebrare il gol con il suo patentato “porca puttena“. Detto fatto, il secondo gol nella gara d’esordio è nato proprio da un tiro parato a Spinazzola, che poi Immobile ha ribadito in rete eseguendo l’esultanza promessa.

In vista della seconda gara del girone, quella contro la Svizzera, Lino Banfi ha deciso di riprovarci. L’attore comico, a margine della presentazione del libro sulla sua vita scritto da Alfredo Baldi, ha parlato della partita Italia-Svizzera dando dei preziosi consigli agli azzurri: per prima cosa, sfruttare ancora la ‘siringata’ di Spinazzola; in secondo luogo, occhio ai buchi che lasciano gli svizzeri, del resto loro fanno tutto con i buchi, come il formaggio!

“Stasera ci aspetta una partita difficile – ha dichiarato Banfi – A Mancini piacciono i mancini, stasera sogno il sinistro di Spinazzola. SSS: la siringata di sinistro di Spinazzola. O segna lui o fa segnare qualcuno. Ringrazio di cuore Mancini, un altro Ct in un momento importante degli Europei avrebbe detto ‘Lasciamo stare i giochi e Banfi’, invece si è divertito pure lui. Ha detto che io gli ho insegnato a fare l’allenatore… I ragazzi sono gasati e dicono di non vedere l’ora di dire ‘Porca puttena’… Il formaggio svizzero ha tanti buchi, i ragazzi devono approfittarne. Mi piacerebbe che il giorno della finale, che è anche quello del mio compleanno, possiamo festeggiare gli 85 anni di Banfi e la vittoria degli Europei”.