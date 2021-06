L’inno degli Europei di calcio copiato dai Pinguini Tattici Nucleari? Il jingle è uguale, sui social le accuse di plagio [VIDEO]

14 Giugno 2021 12:42

L’Inno degli Europei di calcio è uguale a Ringo Starr dei Pinguini Tattici Nuclerai? sui social è polemica sul brano “We Are the People”, spuntano accuse di plagio

Gli Europei di calcio 2021 sono iniziato da qualche giorno ormai e, dunque, capita di sentire di continuo qualche stralcio dell’Inno ufficiale, realizzato da Martin Garrix insieme a Bono Vox e The Edge. La canzone è stata presentata ufficialmente qualche settimana fa, ma solo venerdì, con la cerimonia inaugurale degli Europei ha raggiunto, e raggiunge ogni giorno, le case degli italiani e di tutti gli spettatori degli Europei 2021.

“We Are the People”, è questo il titolo della canzone, scritta come inno di unità, tema principale di Euro 2021. Una canzone che guarda alle sfide che il mondo deve affrontare, mentre allo stesso tempo mira a trovare una risposta unificata a questi problemi. “We Are The People” spera di riflettere la positività, la speranza e la determinazione necessarie per il successo di qualsiasi squadra, oltre a offrire un senso di unione, che si adatta al tema degli Europei, appunto l’unità. Per la prima volta, gli Europei si giocheranno in tutto il continente, che mostrerà il tema principale dell’unità in tutto il mondo.

Le accuse di plagio

Non mancano però le polemiche legate all’inno degli Europei di calcio 2021. Ascoltandola ogni giorno, nelle pubblicità in tv, o prima e dopo una partita, in molti hanno notato una certa somiglianza con un brano italiano. Il jingle della canzone, infatti, ricorda tanto “Ringo Starr” dei Pinguini Tattici Nucleari, brano presentato dalla band al Festival di Sanremo 2020. Ascoltando il ‘passaggio’ a tanti viene da canticchiare “in un mondo di John e di Paul io sono Ringo Starr“, per poi però tornare alla realtà e sentire in tv “We are the people We’ve Been Waiting For…“. Riccardo Zanotti, frontman del gruppo, ha voluto sdrammatizzare: “Chiamatemi l’Albano di Albino”, ha commentato ironicamente dopo le ultime polemiche nate sui social.

La somiglianza, però, è palese: a 0.50 del video dei Pinguini Tattici Nucleari è possibile ascoltare il jingle ripetuto a 1.36 del videoclip della canzone di Martin Garrix insieme a Bono Vox e The Edge.