“Germogli in città”, i bambini si riappropriano della terra di Messina fra divertimento e sostenibilità [INTERVISTE]

Confcommercio Messina inaugura “Germogli in città”: la terra di Messina ai bambini, yoga del sorriso e giochi di prestigio per riprendere slancio

Dallo yoga del sorriso ai supereroi di Mister Alex fino agli interventi dei produttori del settore agroalimentare CONFALI e dei ristoratori del gruppo FIPE Confcommercio Messina, eroi del territorio pronti a fare squadra per salvare il lavoro di tante aziende e famiglie in sofferenza. Questo e tanto altro nell’ambito di “Germogli in città”, la manifestazione organizzata da Confcommercio con il patrocinio del comune di Messina, di Messina Città Metropolitana, dell’Ufficio Diocesano per i problemi sociali e il lavoro dell’arcidiocesi di Messina, del Parco Fluviale dell’Alcantara, dell’Ente Parco delle Madonie, del Parco Naturale dei Nebrodi.

Numerosi gli interventi da quello del presidente del Parco delle Madonie, Dott. Angelo Merlino, che ha portato in esposizione un esemplare di Abies nebrodensis, l’abete più raro al mondo che si credeva estinto, una specie autoctona che rappresenta la ricchezza della biodiversità del nostro territorio, a quello del presidente del Parco Naturale dei Nebrodi, Dott. Domenico Barbuzza, che ha allestito una teca contenente esemplari di Apis mellifera siciliana, una specie sempre più preziosa per la sopravvivenza di tutti gli esseri viventi. Nel corso della mattinata Confcommercio Messina ha inoltre presentato ufficialmente il nuovo gruppo dirigenti CONFALI, “Alimentare Insieme” un settore che curerà le filiere agroalimentari mettendo a disposizione nuovi servizi, tutelando la biodiversità e il valore della cultura del territorio, per connettere i settori della ristorazione, distribuzione e turismo con i temi della cultura e della tutela ambientale. CONFALI, capitanata dalla Dott.ssa Sabrina Assenzio, avvierà nuovi percorsi alla luce di un’economia sempre più integrale ed in linea con la transizione ecologica e digitale, una progettazione in piena adesione con gli obiettivi dell’agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile.

Durante l’evento verranno presentati alcuni componenti del Tavolo tecnico Scientifico di CONFALI: il Prof. Giacomo Dugo, il Dott. Antonio Milici, l’Ing. Francesco Cancellieri, il Dott. Carlo Maletta, il Cons. Erminio Egitto, gli imprenditori Nino Crupi e Giacomo Emanuele. “Non dobbiamo lasciare che, a causa della crisi economica post-pandemica, i ristoratori rinuncino a lavorare con i prodotti di alta qualità del nostro territorio per declinare verso il basso costo di alcune materie prime estere” dichiara il Presidente Carmelo Picciotto, “la biodiversità delle filiere agroalimentari del nostro territorio va sostenuta perché senza di questa vedremmo scomparire il lavoro di moltissime famiglie, spopolarsi interi borghi e vedremmo dissolversi la nostra identità tra gli scaffali di una distribuzione sempre più multinazionale e omologata. I nostri germogli hanno il diritto di conoscere terra, sapori e tradizioni che abbiamo il dovere di custodire per loro”. Momento più importante dell’evento la consegna della terra e dei semi provenienti dai tre parchi e dai terreni delle aziende agricole di una rappresentanza ai bambini che verranno in Piazza Duomo, un dono da custodire in una scatola speciale preparata dal Gruppo LEM.