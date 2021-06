Il record disastroso dell’Inghilterra agli Europei: una sola partita vinta nella storia dopo i gironi!

29 Giugno 2021 11:17

L’Inghilterra vanta un record davvero poco invidiabile agli Europei: nella sua storia, la nazionale dei 3 Leoni ha vinto soltanto una partita dopo i gironi

L’ultimo turno degli ottavi di finale di Euro 2021 regala un big match tutto da gustare fra due grandi d’Europa: l’Inghilterra e la Germania. Gli inglesi hanno grande fiducia nella nazionale di Southgate che, seppur fin qui abbia mostrato una strana anemia offensiva con appena 2 gol segnati e Kane ancora a secco, è l’unica a non aver mai subito gol nella competizione. Gioventù e talento al potere per una nazionale che si permette di tenere in panchina Sancho e Rashford. La sfida con la Germania non sarà però di certo semplice, non soltanto per la caratura degli avversari, ma anche per un particolare record che vede gli inglesi quasi sempre perdenti dopo i gironi. La nazionale di sua Maestà ha infatti superato i quarti (prima si accedeva direttamente ai quarti, ndr) una sola volta nella storia, battendo la Spagna ai rigori nel 1996. A parte quell’edizione, per gli inglesi sono stati solo Euro-dolori. Nel 1980, 1988, 1992 e 2000 sono stati eliminati ai gironi; nel 1984 e nel 2008 non si sono qualificati; nel 2004 e nel 2012 sono stati eliminati dal Portogallo e dall’Italia ai quarti; mentre nel 2016, la prima edizione in cui la fase eliminatoria partiva dagli ottavi, sono stati eliminati subito dall’Islanda.

In merito alla questione, il CT Gareth Southgate ha dichiarato: “è un record davvero incredibile ed è qualcosa di cui abbiamo parlato spesso in questi ultimi quattro anni. Ma molti ragazzi di questa squadra non erano nemmeno nati quando ci sono stati questi avvenimenti, per cui per loro sarà irrilevante“.