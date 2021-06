3 Giugno 2021 17:45

La proposta delle Regioni sarebbe stata accettata dal Governo: via le limitazioni di persone al tavolo all’aperto nei ristoranti, anche più di 4 al chiuso

Nei ristoranti al chiuso si potrà stare seduti anche in più di 4 al tavolo, fino a un massimo di 8. All’aperto, invece, non c’è più alcuna limitazione. E’ quanto si apprende da fonti delle Regioni. La proposta in conferenza di queste ultime sarebbe stata accolta dal Governo. Esulta il leader della Lega Matteo Salvini: “Se confermata, sarebbe la vittoria del buonsenso! Evviva l’Italia che lavora e riparte”, ha scritto sui social.